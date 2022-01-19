/673476/طبول-الحرب-تدق-أمركيا-روسيا-تهدد-النظام-العالمي-بأعمالها-العدائية

تزايديات سخونة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا بِشأن الأزمة الاوكرانية التي فشلت المفاوضات بشأنها، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن ما تقوم به روسيا من خلال أعمالها العدائية هو تحد للنظام العالمي، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن طلب منه زيارة أوكرانيا لتأكيد الدعم الأميركي.

دوت الخليج

وزير الخارجية الأميركي أعلن من كييف قائلا: "سألتقي لافروف الجمعة لمعرفة إلى أين وصلت الأمور الدبلوماسية بشأن أوكرانيا.

تحذيرات أمريكية

وشدد بلينكن على أنه لا يمكن لأي دولة فرض قراراتها ومبادئها وآرائها على دولة أخرى، كما حذر وزير الخارجية الأميركي من أن روسيا قد ترسل مزيدا من القوات باتجاه أوكرانيا خلال مهلة قصيرة للغاية. أيضا أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها سمحت بتخصيص مبلغ إضافي مقداره 200 مليون دولار كدعم أمني لأوكرانيا التي تواجه خطر اجتياح روسي محتملا، وأوضح مسؤول أميركي رفيع خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لكييف أن إدارة الرئيس جو بايدن "وافقت الشهر الماضي على تخصيص 200 مليون دولار كمساعدات دفاعية أمنية إضافية لشركائنا الأوكرانيين.

ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

وأضاف مسئول أمريكي : "كما قلنا في السابق، نحن ملتزمون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تقديم الدعم الذي تحتاج إليه البلاد". وقبل تحركات القوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية أواخر العام الماضي، سلمت إدارة بايدن 450 مليون دولار من المساعدات العسكرية لكييف، حيث وافق بايدن على المساعدات الجديدة التي ذكرتها وسائل إعلام في السابق، لكن لم يتم تأكيدها علنا، بموجب سلطة الطوارئ للدول المعرضة للخطر، ولم يقدّم المسؤول تفاصيل إضافية عن هذه الحزمة الجديدة.

فضيحة المساعدات الأمنية لأوكرانيا

وأصبحت المساعدات الأمنية لأوكرانيا مثيرة للجدل لسبب آخر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أوقفها بهدف الضغط على الرئيس فولوديمير زيلينسكي للكشف عن فضائح مرتبطة ببايدن قبل الانتخابات الأميركية للعام 2020. كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعا إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين "لإنهاء الصراع" مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي بلاده، كما أوضح زيلينسكي قائلا: "لقد آن الأوان للتوصل الى اتفاق ينهي الصراع ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة" رباعية وذلك عند استقباله مستشارين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، وفق "فرانس برس".