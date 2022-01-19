حقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء المجموعة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

ويرصد دوت الخليج ما هي مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022:

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 14 نقاط.

ويأتي المنتخب الجابوني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط

وتقع رصيد المنتخب الليبي عند 7 نقاط محتلاً المركزالثالث.

ويحتل المنتخب الأنجولي ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.

موعد مباراة مصر اليوم

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي