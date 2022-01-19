/673479/وكيل-زراعة-البحيرة-يجتمع-بمديرى-الإدارات-الزراعية-بحضور-مستشار-الوزارة

اجتمع المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بمديرى الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة ، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، وذلك بحضور المستشار سعيد صالح مستشار معالى وزير الزراعة و استصلاح الاراضى و المهندس السيد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالإصلاح الزراعى وكلاً من المهندس عبد المقصود الشرمة مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي و المهندس حسين احمد طلعت مدير عام التعاون الزراعي ، والمهندس محمد سعد مختار مدير عام التعاون بالإصلاح الزراعى و المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير المكتب الفنى تحيامصر ترصد التفاصيل .

وقام المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بالترحيب بالحضور ووجه بضرورة الاهتمام بتوزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين طبقا للتعليمات الواردة ، ومتابعة الانضباط الادارى بالإدارات والجمعيات الزراعية ، بالإضافة إلى الاهتمام بضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال قسم المتابعة حيث يتم تكليف رئيس قسم المتابعة بكل إدارة ان يكون رئيسا لقسم خدمة المواطنين بجانب عمله ،وضم قسم الامن الغذائى بالادارات الى قسم الارشاد الزراعى ، كما أشار إلى اهتمام الدولة بسرعة إزالة اى حالة تعدى على الأرض الزراعية فى نطاق المحافظة وخاصة الحالات الجديدة التى يجب إزالتها فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، كما وجه المهندس وكيل الوزارة إلى مديري الإدارات الزراعية بسرعة العمل على سداد كافة فروق الأسمدة فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه .

تفاصيل اجتماع وكيل زراعة البحيرة بمديرى الإدارات الزراعية بحضور مستشار الوزارة

وقال المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، انه خلال جولته على الجمعيات الخاصة بالإصلاح الزراعى تلاحظ عدم وجود عجز بالأسمدة بهذه الجمعيات مقارنة بمثيلاتها بالمحافظات الأخرى ، كما تحدث عن تجربة مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة باستغلال الأسوار الخاصة بالجمعيات وعمل محلات تدر ربح على هذه الجمعيات كما أشار إلى فروق الأسعار الخاصة بالأسمدة وأكد على العمل على دفع فروق الأسعار فى الأسمدة فى اقرب وقت ممكن .

كما أكد المستشار سعيد صالح ، عن ضرورة استغلال الأصول من قبل مديرية الزراعة وذلك حتى لا يتم استغلالها من قبل جهات أخرى واستغلالها فى حل مشاكلهم وعدم الاستفادة منها .

وفي نهاية الاجتماع تقدم المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة بالشكر للسادة الحضور متمنياً لهم دوام التوفيق خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ ما تم مناقشته بالاجتماع بكل دقه وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد من اجل مصلحة محافظتنا بصفه خاصة و مصرنا الحبيبة بصفة عامه .