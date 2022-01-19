/673481/مايسة-عطوة-عن-قرارات-السيسي-تؤكد-أننا-على-الطريق-الصحيح

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات،بالإضافة إلى قرارات اخرى تعم العديد من القطاعات، فهي رسالة بأن القادم والمستقبل افضل ، بسلسة إجراءات منها حياة كريمه وتنمية الصعيد ورفع الحد الأدنى للأجور جميعها تؤكد أننا علي الطريق الصحيح.

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واكملت عطوة، "كلنا خلفك يا ريس.. 100 مليون مصري ، خلف عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبنقوله " الف سلام وتحية"، لكل ما يقوم به من دعم مظلة الحماية الاجتماعية بقرارات لا يري فيها إلا مصلحه الوطن والمواطن.

مايسة عطوة: القرارات تهدف فى المقام الأول لتحسين مستوى المعيشة

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس ادخلت السعادة على نفوس المصريين جميعًا حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية، فضلا عن ان التعيينات الجديدة فرصة سانحة لضخ دماء جديدة من المعلمين لديهم قدرة في التعامل مع التكنولوجيا والايمان بفكرة التطوير .

وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تهدف فى المقام الأول لتحسين مستوى المعيشة ومعالجة مشكلة عجز المعلمين، النهوض بالبحث العلمى الذي أثبتت جائحة كورونا أهمية البحث العلمي.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.