/673484/النائب-عمرو-فهمي-قرارات-الرئيس-ترفع-من-مستوى-المعيشة-للمواطنين

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلا عن توجيهه بإقرار علاوتين دورية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، معتبرا أن هذه القرارات ترفع من مستوى المعيشة للمواطنين وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم.

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وأضاف فهمي أن قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات مقبلة، يساهم في سد عجز المعلمين وتلبية لاحتياجات التعليم، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، مما ينعكس على تطوير منظومة التعليم بالكامل، بجانب اعتماد الحافز الإضافي الجديد لتطوير المعلمين يؤدي إلى تحسين أوضاع المالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن قرار الرئيس بضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، يؤكد حرصة على الاستثمار فى القوى البشرية، ويصب فى خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض، بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض.

عمرو فهمي: قرارات الرئيس ترفع من مستوى المعيشة للمواطنين

ولفت النائب إلي أن الرئيس يعمل على التخفيف على الكاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم ، وتعد خطوة جديدة في الجمهورية الجديدة ، موضحا أن القادم أفضل وسيتم النهوض بالدولة بشكل أسرع تحت قيادة الرئيس السيسي.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.