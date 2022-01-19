رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفدا من رواد الأعمال بـ"legatum" للتطوير وريادة الأعمال

/673489/رئيس-هيئة-الاستثمار-يلتقي-وفدا-من-رواد-الأعمال-بـlegatum-للتطوير-وريادة-الأعمال

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من رواد الأعمال بمركز "legatum" للتطوير وريادة الأعمال، التابع لجامعة "MIT" الأمريكية برئاسة الدكتورة دينا شريف، الرئيس التنفيذي للمركز والسيدة "ميريش أونتنيو"، مدير برنامج الزمالات والمبادرات الدولية، وذلك لبحث تفعيل التعاون بين الهيئة والمركر.

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"عبد الوهاب" أكد خلال الاجتماع حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج لتسهيل عملهم داخل السوق المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم برامج دعم مختلفة للشركات الناشئة من خلال مركز (فكرتك شركتك)؛ سواء فنيا، أو إداريا.

تقديم مختلف أنواع الدعم لرواد الأعمال

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أعرب عن استعداده الكامل لتقديم مختلف أنواع الدعم لرواد الأعمال في مصر، والمساعدة في توثيق التعاون مع مركز "legatum" في بناء شراكات مستقبلية لخدمة الاقتصاد. من جانبها، أشادت الرئيس التنفيذي لمركز "legatum" بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والتطور، الذي شهدته بيئة الأعمال والطفرة التي حققتها الحكومة المصرية، مؤخرا، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، الذي شجع العديد من دوائر الأعمال خارجيا وداخليا على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

قصص نجاح بالقارة الأفريقية

يذكر أن عددا من رواد الأعمال المشاركين باللقاء قدموا قصص نجاح بالقارة الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأبدوا رغبتهم في دراسة تنفيذ مشروعات في مصر، خاصة في مجال النقل والمواصلات، والزراعة، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى بناء تعاون مستقبلي بين الجانبين لتأسيس شراكات ناجحة.