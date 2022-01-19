آخر أخبار قانون العمل الجديد 2022، يتصل هذا «القانون» المقدم من الحكومة بالطبقة العاملة فى مصر حيث يعمل على تنظيم العملية العمالية وصيانة وضمان الحقوق بما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج وتحسين البيئة العاملة بما يساهم فى تحقيق أكبر قدر من الإنتاجية.

دوت الخليج

آخر أخبار قانون العمل الجديد 2022

قانون العمل الذى تجرى مناقشته فى مجلس الشيوخ، يوجد ضمن فلسفته تحقيق توزان فيما يتعلق بالنسب الممنوحة للعامل نتيجة عمله فى المنظومة العمالية، بما يساهم فى تحقيق ربح نسبي له.

ووفقًا لما تضمنه قانون العمل الجديد التى تجرى المناقشة عليه بمجلس الشيوخ، فإن المواد التى تمت الموافقة عليها تتيح مكاسب أكبر للطفل والمرأة، حيث أنه قد حسم مسألة عمل «الطفل» خلال مرحلة مبكرة من العمر.

وكما نصت مواد قانون العمل الجديد، فإنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عامًا، كما أنه يحظر عمل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا، وهذه أمور مثلت نقاط إيجابية بالنسبة للمكتسبات الممنوحة للطفل بدلًا من إخضاعه للعمل فى سن مبكر جدًا من العمر.

قانون العمل الجديد.. مميزات القنون

وأفادت نصوص القانون الجديد على ضرورة أن يمنح صاحب العمل «الطفل» الذى يعمل تحت وصايته بطاقة تفيد بعمله لديه.

وبعد سنوات من «بخس» حقوق العمال وفقًا لما أشار إليه عدد من الخبراء، فإن قانون العمل الجديد طرح علاوة دورية سنوية قدرها 3% وذلك من أجر الاشتراك التأميني.

هذا ووفقًا لما صرح به وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فإن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة على تقديم تشريع خاص بالعمالة المنزلية.

أهم بنود قانون العمل الجديد

وحرص مشروع القانون أيضًا على ترسيخ مفاهيم التوزان والعدل بين جميع الأطراف، حيث حظر كل عمل أو إجراء من شأنه إحداث تمييز تجاه العمل وفقًا لأى معطيات يمكن إدراجها فى هذا الإطار.

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كما أنه قد حسم عملية التعاقد بين الطرفين، حيث حدد مسألة هامة تتصل بسقوط العقد فى حالة عدم الالتزام بالقانون.