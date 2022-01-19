/673493/دفن-شقيقة-أحمد-سلامة-في-مقابر-الوفاء-والأمل

يصلي الفنان أحمد سلامة الأن صلاة الجنازة على شقيقته عمة الفنانة سارة سلامة، والتي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 19 يناير، ومن المقرر أن يشييع جثمانها في مقابر الوفاء والأمل.

دوت الخليج

وفاة شقيقة أحمد سلامة وعمة سارة سلامةوكتب الفنان أحمد سلامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي د. أمال سلامة .. تغمدها الله برحمته وغفر لها".

سارة سلامة تُثير الجدل بسبب تغير ملامحها

تصدرت الفنانة سارة سلامة، نوفمبر الماضي مؤشرات البحث عبر موقع جوجل الشهير، بعد نشرها مجموعة صور عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلال بملامح مختلفة تماما. وبدت ملامح سارة سلامة خلال الصور وكأنها خضعت لعملية «فيلر»، كما تغير شكل خدودها، مما أدى لتكهنات من الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر».

أخر أعمال سارة سلامة

يشار إلى أن أخر أعمال سارة سلامة، مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.

مسلسل إسعاف يونس

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

من هي الفنانة سارة سلامة ؟

يذكر أن سارة سلامة البالغة بدأت مشوارها نحو الشهرة، بالعمل في مجال الإعلانات، مُشاركة في أكثر من إعلان لأبرز الماركات العالمية شهرة وأبرز شركات الاتصالات ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التليفزيونية، حيث اشتركت مع الفنان كريم عبدالعزيز في أول أعمالها وهو مسلسل «الهروب»، وهو من تأليف بلال فضل وعرض المسلسل في شهر رمضان.