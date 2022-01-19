لم تقدم أي شيء منذ 2010..محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة للحكومة بسبب غياب الدور المجتمعي لشركات البترول بإدكو

/673495/لم-تقدم-أي-شيء-منذ-2010محمد-زين-الدين-يوجه-طلب-إحاطة-للحكومة-بسبب-غياب-الدور-المجتمعي-لشركات-البترول-بإدكو

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تجاهل شركات البترول في إدكو بمحافظة البحيرة لدورها المجتمعي المنوط بها لخدمة المواطنين في المناطق المحيطة.

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وقال زين الدين: في إدكو يوجد عدد كبير من شركات البترول المنتجة مثل "رشيد للبترول"، وكذلك شركات إسالة الغاز للتصدير، وهي من أكبر الشركات بالشرق الأوسط، فضلا عن عدد كبير من شركات الهيئة العامة للبترول، وبتروجيت وصان مصر وإبسكو وبترومنت وغيرها.

طلب إحاطة للحكومة بسبب غياب الدور المجتمعي لشركات البترول بإدكو

وأكد زين الدين، في طلب الإحاطة أن هذه الشركات منذ عام ٢٠١٠ لم تقم بدورها المجتمعي ولم تقدم أي خدمات للمواطنين في المناطق المحيطة، على الرغم من الاحتياج الشديد لذلك.

وتابع عضو مجلس النواب: حتى المستشفيات الموجودة في إدكو في أمس الحاجة لهذه المساهمات، إلا أن شركات البترول تتجاهل تقديم أي نوع من أنواع الدعم.

وأشار زين الدين: إلى أن الشركات غاب دورها المجتمعي حتى في رصف الطرق الداخلية، وكذلك تتجاهل تقديم أي خدمات بيئية، أو خدمات تعليمية، أو مراكز تدريب لشباب إدكو لتأهيلهم لسوق العمل، وهذا لا يليق بشركات ضمن أدوارها تقديم الخدمات المجتمعية.

وطالب محمد زين الدين، وزارة البترول بمراجعة الشركات في إدكو على وجه الخصوص وفي كل المحافظات بوجه عام، في شأن التزامها بدورها المجتمعي، لاسيما وأن ميزانيات هذه الشركات تتضمن بنود الدور المجتمعي.

بدء اجتماع محلية النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

وبدء منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

تناقش اللجنة اليوم الأربعاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل – مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي ببرقاش– مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

- وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين – محافظة الجيزة – نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه، فضلاً عن عدم قيام السيد رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتباتي الرسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه (بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم)، إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل.