فراشات التجمع يحصدن 15ذهبية في بطولة كأس مصر (صور)   

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أحرزت لاعبات فريق الجمباز تحت 7 سنوات بنادي التجمع هايتس 15 ميدالية ذهبية، و ميدالية فضية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، والمقامة في نادي مدينة نصر الرياضي.

دوت الخليج

ومثل فريق جمباز التجمع هايتس تحت 7سنوات كلا من، اللاعبة جومانا محمد جابر، ريتال عمرو ،فرح جمال، اسيل محمد ، مليكه حازم، ريتا ميشيل، لارا عصام، سما كريم، لجين ياسر، حلا محمد، فريده كريم ، مليكه وائل، رهف احمد ، مريم محمد، جويريه محمد، تاليه حسام.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن خالد عزت رئيساً للجهاز الفني، والكابتن محمود جادالله والكابتن محمد عزوز والكابتن محمد عزت والكابتن هدير إبراهيم وكابتن إسراء عبد الحميد مدربين.

تستعد الجماهير المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر ونظيرة السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية ، ومن المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساءً، على ستاد رومدي أدجيا.

وحرص العديد من المشجعين المصرين السفر لدعم ومؤازرة المنتخب المصري، وذلك قبل مواجهة المنتخبين، حيث يحتاج الفراعنة لدعم الجمهور لتحقيق 3 نقاط في مشواره في البطولة من أجل التأهل.

الجماهير المصرية تساند المنتخب الوطني قبل مواجهة السودان

يلتقي منتخب مصر أمام نظيرة السودان، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الأربعاء بإستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الرياضة متابعة الجماهير المصرية للمنتخب الوطنى فى منافسات البطولة الإفريقية، وتشجيعهم للاعبين لتقديم أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز بلقب البطولة الغائب من عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته فى إمكانيات وقدرات لاعبى المنتخب الوطنى، وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منهم الكثير.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.