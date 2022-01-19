/673498/عقوبتها-السجن-5-سنوات-وغرامة-3ملايين-ريال-النيابة-السعودية-تحذر-مروجي-الشائعات

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن رصدها لبعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بإحدى الفعاليات التي تم تنظيمها مؤخرا على أرض المملكة.

دوت الخليج

النيابة العامة السعودية أكدت أن ذلك أن هذه الحسابات قامت بترويج تلك الشائعات بالتنسيق من جهات معادية خارجية، كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، موضحة أنه تم استدعاء أشخاص شاركوا في ترويج تلك الشائعات من داخل المملكة، وجاري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات

وأشارت النيابة في بيان لها أصدرته اليوم الاربعاء، إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، مؤكدة أن هذه العقوبات تطال كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، وتشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.

النيابة تحذر من ترويج شائعات مغلوطة

كما شددت النيابة العامة على أن الترويج للشائعات والأكاذيب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خصوصا تلك التي تكون نشأتها جهات معادية تدار من الخارج. وطالبت النيابية في بيانها أيضا الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً.