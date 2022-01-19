«شينخوا» تبرز احتضان متحف الحضارة لمنتدى فنى دولى يخدم التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة الصينية فى تقرير اليوم الأربعاء، أن منتدى الفن الدولى، الذى يختتم أعماله اليوم الأربعاء يجمع ما يزيد على 150 فنانا من أكثر من 30 دولة، يقدمون لوحاتهم ومنحوتاتهم التى يسلط معظمها الضوء على قضايا إنسانية وعالمية.

وقال النحات المصرى عمار شيحة - فى لقاء مع وكالة أنباء " شينخوا" - إن فلسفته فى أعماله المعدنية هى إظهار أن الخردة التى يتم إلقاؤها فى الشوارع والطرقات، والتى تؤذى العين وتضر البيئة يمكن أن تتحول إلى قطعة فنية جميلة إذا تم النظر إليها بشكل إيجابى، ويعرض شيحة خلال المنتدى مجموعة من الاعمال المصنوعة من الخردة المعدنية، مثل مفكات البراغى المكسورة وأقراص التقطيع التالفة وبقايا الدراجات العادية والبخارية المتهالكة.



وأضاف شيحة "يمكننا صنع تمثال جميل من نفس الخردة المعدنية لتزيين الشوارع بدلا من إساءة استخدامها وإلقائها كقمامة فى نفس المكان"، مشيرا إلى أن أعماله تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعو الناس لإيجاد الجمال فى النفايات المعدنية عديمة الفائدة.

وفى معرض آخر داخل منتدى الفن الدولى، تعرض مارغو كالديريرو لى لين، وهى رسامة من فرنسا ومؤسسة جمعية فنية خيرية تسمى جمعية التبادل الفنى والثقافى (ACCES)، أربعة من أحدث لوحاتها التى تحذر فيها من تغير المناخ وما يترتب عليه من كوارث طبيعية.

ويمكن الشعور بهذا التحذير فى اختيارها للألوان الزاهية والقوية فى لوحاتها وتصويرها للفوضى الناتجة عن تلك الظواهر الطبيعية، وكذلك من عناوين اللوحات الأربعة، وهى: "الحدود القصوى" و"الحمم البركانية" و"تسونامى" و"إعصار".

وقالت الفنانة - التى ولدت ونشأت فى الفلبين -"إننى أتبرع بنسبة 100 فى المائة من عائدات لوحاتى إلى جمعية ACCES، لأن الفن لغة عالمية ويمكننا استخدامه لمساعدة الآخرين، مثل إرسال الأطفال إلى المدارس".

وأضافت لى لين لوكالة "شينخوا" أنه "بسبب تغير المناخ والاحتباس الحرارى، عانت الفلبين من المزيد من الأعاصير والأنشطة البركانية، وهذا أمر يدعو للقلق حقا، لذلك نحن نستخدم الفن لمساعدة الأشخاص الذين عانوا من تبعات التغيرات المناخية".

ومن بين الأعمال المعروضة فى منتدى الفن الدولى لوحة زيتية على الخشب تصور سيدة مصرية كبيرة السن ترتدى ثوبا تقليديا أزرق بعنوان "الأم مدرسة"، للفنان المصرى فريد فاضل، ولوحة أخرى من القهوة والأكريليك على القماش تصور وجه شابة مستلقية ومغمضة العينين، للرسام الإيطالى فابيو إمبريال.

وفى تعليقها على إحدى أعمال الرسامة المصرية فيروز سمير، والتى تضمنت لوحتها أمرأة واقفة بثوب أبيض تحيط بها زهور وطيور صفراء وزرقاء فى الخلفية الحمراء، قالت لوريتا بينو، وهى معلمة فى مدرسة ابتدائية كينية، "لقد لفت نظرى أن اللوحة زاخرة بالألوان ووجه السيدة الموجودة فيها يوحى بأنها غارقة فى التفكير بشكل عميق، لذلك أحاول معرفة الرسالة التى يحاول الفنان إيصالها من خلال اللوحة"، مضيفة أن المنتدى يحتوى على "الكثير من التنوع الثقافى".

ويضم منتدى الفن الدولى أعمال وجاليريهات فنانين ومؤسسات ومراكز ثقافية من مختلف أنحاء العالم.

من جهتها، أكدت الفنانة شيرين بدر الرئيس التنفيذى لمؤسسة شيراندا، المنظم الرئيسى لمنتدى الفن الدولى، أن الحدث "يسعى إلى نشر رسالة تعلى من أهمية وقيمة الفن فى لعب دور أساسى فى نشر وزيادة الوعى بقضايا العالم وتبادل المناقشات والخبرات حول مستقبل مستدام نحن جميعا جزء منه".

وقالت إنها بصفتها منسقة فنية دولية لديها مشروع عربى أوروبى يسمى "يورو-أراب أرتوداى" (Euro-Arab Artoday) أقامت مؤسستها من خلاله العديد من المعارض الفنية فى إيطاليا وأوروبا.

وأضافت شيرين لـ ((شينخوا))، "أردت نقل هذه التجربة إلى بلدى مصر، لأنى أتمنى أن أرى فيها معرضا فنيا عالميا بمشاركة معارض من جميع أنحاء العالم، وهذا ما حدث بالفعل".