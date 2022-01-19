محافظ القليوبية يقود حملة إزالة للمبانى المخالفة فى بنها (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبى بالتعدى على الرقعة الزراعية.





وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، أن محافظ القليوبية أجرى جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة بنها؛ لمتابعة مخالفات البناء التى تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتى تقوم برصد أى متغير على الأرض بشكل فورى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبى المخالفة؛ لمنع البناء العشوائى والتعدى على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وشهد المحافظ إزالة أعمدة خرسانية بالدور الثانى علوى مبنى على مساحة 127 مترا بشارع محمد صيام متفرع من شارع السكة الحديد بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة بنها، حيث توجه إلى منزل مكون من طابق أرضى وثلاث أدوار علوية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها بإزالة الطابق الثالث وسقف الطابق الثانى قد تم بنائها بدون ترخيص على مساحة 100 متر بشارع امتداد مبروك متفرع من شارع ترعة أم هلال بمنطقة الحرس الوطنى.

ووجه المحافظ بإزالة 3 طوابق مخالفة لبرج مكون من 12 طابق صادر رخصة له أرضى وخمس أدوار، والطابق السادس تم عليه التصالح بشارع إدريس أمام مدرسه الشبان العالمية بمدينة بنها.

كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة المختصة، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فورى ولن يتم التهاون مطلقا مع أى مخالف.