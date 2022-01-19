توقيع اتفاق بين مصر والصين لإنشاء مجمع تبريد لوجيستى للقاحات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لإنشاء مجمع تبريد لوجيستى للقاحات، حيث وقع رئيس شركة سينوفاك "ين وايدونج" على الاتفاقية بمقر السفارة ببكين، فيما وقعت هبة والى، رئيس فاكسيرا على النسخة الثانية من الاتفاقية فى القاهرة عبر الفيديو كونفرانس بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

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