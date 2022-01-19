الرعاية الصحية: التحول الرقمى يعزز جودة الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن إطلاق برنامج "دعم إتخاذ القرار"، وذلك تماشيا مع استراتيجية الهيئة لرقمنة كل الخدمات الصحية المقدمة من خلالها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة فايزر مصر للصناعات الدوائية والحيوية.





جاء ذلك ضمن فعاليات توقيع بروتوكول التعاون الثنائى بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة فايزر مصر للصناعات الدوائية والحيوية، الذى شهد توقيعه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيما مثل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلوانى،المدير التنفيذى للهيئة، ومثل شركة فايزر مصر للصناعات الدوائية د. يسرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر مصر.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيانها، إن بروتوكول التعاون الثنائى على عدة محاور، لعل أبرزها برنامج "وحدة دعم اتخاذ القرار" وبرامج الدعم المؤسسى والبنية التحتية والتحول الرقمى داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة المنشآت الصحية التابعة لها، إضافة إلى حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة للفرق الطبية بالهيئة وفروعها ومنشآتها، لضمان استمرارية الوقوف على أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية المحدثة فى كافة المجالات والتخصصات الطبية، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى دعم برامج تعزيز الوعى الصحى للمواطنين ومبادرات الصحة العامة، والتى تختلف طبقا لطبيعة كل محافظة واحتياجاتها الصحية، والخصائص السكانية لكل محافظة، وذلك بما يضمن فى النهاية الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بكافة المحافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن البروتوكول يشمل إطلاق أضخم برنامج للتحول الرقمى تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لرقمنة كافة الخدمات ورؤية مصر 2030 فى هذا الإطار، وهو برنامج "وحدة دعم اتخاذ القرار"، والذى يعد طفرة فى منظومة التحول الرقمى بالهيئة، فهو يعزز استدامة تطبيق آليات التحول الرقمى وتسريع وتيرة التحول الرقمى داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، كأحد الركائز الأساسية لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بكل سهولة ويسر، كما يأتى البرنامج ضمن خطوات حثيثة تخطوها الهيئة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدمها، بما يسهم فى تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات فى ظل توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمى وحوكمة البيانات، بما يضمن التميز المؤسسى للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت أن برنامج "وحدة دعم اتخاذ القرار" خدمة جديدة ونقلة نوعية فى الخدمات المقدمة عبر منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستمكننا من متابعة التاريخ المرضى لكل شخص تابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتمكن الفرق الطبية بالهيئة من الوقوف على أهم الأعراض المرضية التى يتعرض لها المنتفع أثناء فترة العلاج، بالإضافة إلى وضع ملامح عامة للخطوات التى تم اتخاذها لعلاج الأعراض المرضية مع خلق قنوات جديدة لتحسين تجربة المريض عند التعامل مع نظام التأمين الصحى الشامل.

فيما ثمن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التعاون بين الهيئة والشركة باعتباره نموذجا مثاليا للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر، مؤكدا على أن تكاتف الجهود سواء بين القطاع الحكومى والخاص أو مؤسسات المجتمع المدنى هو أكبر ضمانة لنجاح جهود الدولة المصرية وحلم القيادة السياسية فى الوصول لحلم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون تمييز وبأعلى معايير الجودة العالمية، وهو مؤشر للإصلاح الصحى الشامل فى الدولة المصرية.

ومن جهته أكد الدكتور يسرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر مصر: "على مدار أكثر من 60 عاما، أصبحت شركة فايزر جزء لا يتجزأ من النسيج المصرى، حيث نعمل على نقل ومشاركة الخبرات العالمية على المستوى المحلى، وتعزيز الصحة من خلال زيادة الوعى بمختلف الأمراض والمجالات العلاجية فضلا عن تقديم حلول وقائية متطورة."

وأثنى دكتور نوار على طفرة المنظومة الصحية فى مصر من خلال المبادرات التوعوية، والبرامج العلاجية للقضاء على الامراض المتوطنة، والان نظام التأمين الصحى الشامل والذى اثبت نجاح المرحلة الأولى منه وقال: "نحرص على توثيق التعاون مع الحكومة المصرية والجهات المحلية، بما يساهم فى غلق فجوة تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياه المواطن المصرى وتحسين معيشته."

وأكد باتريك فان در لو، الرئيس الإقليمى لشركة فايزر بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، على أهمية السوق المصرى لشركة فايزر العالمية وحرصها على دعم الجهود المحلية لتقديم رعاية صحية عالية المستوى، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية لتساعد المرافق الطبية على تقليل نفقاتها وخدمة المرضى الأكثر استحقاقا وهو أمر ضرورى للنمو الاقتصادى المستدام.

وأضاف فان در لو: يرتكز دورنا كشريك مؤثر للقطاع الطبى فى مصر على دعم وتنمية قدرات منظومة الرعاية الصحية، وذلك من أجل تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه"، وذلك عن طريق توفير وسائل وقنوات مؤثرة تعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتقديم أحدث وأفضل الخدمات الصحية والطبية لجميع المواطنين على حد سواء.