السفارة المصرية ببكين تستضيف مراسم توقيع اتفاق إنشاء مجمع تبريد لوجيستي للقاحات...

استضافت السفارة المصرية في بكين مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي للقاحات، حيث وقع رئيس شركة سينوفاك "ين وايدونج" على الاتفاقية بمقر السفارة ببكين، فيما وقعت د.هبة والي، رئيس فاكسيرا على النسخة الثانية من الاتفاقية في القاهرة عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأكد السفير د.محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، أن هذا المشروع الهام والمقرر التعجيل بإتمامه في أقرب وقت، تبلغ طاقته الاستيعابية 150 مليون جرعة لقاح، ويأتي في إطار تعزيز قدرات مصر في مجال اللقاحات، تنفيذا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لإنتاج وتوزيع اللقاحات في قارة أفريقيا.