أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 182 قطعة سلاح نارى بحوزة 154 متهم).. وذلك على النحو التالى: (13) بندقية آلية. (24) بندقية خرطوش. (6) طبنجات . (139) فرد محلى. (289) طلقة مختلفة الأعيرة. (15) خزينة متنوعة. (221) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86219) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (358) حكم جناية. (26258) حكم حبس جزئى. (4384) حكم حبس مستأنف. (43176) حكم غرامة. (12043) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين، إرتكبوا (13) حادث متنوع . فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (244) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (267) متهم ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (20,655 كيلو جرام). كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 14,723 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,070 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,531 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (709 جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (747 جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (526 جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (557 جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (270 جرام). كمية من مخدر الكيتامين وزنت (60 جرام). عدد (3373) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (44) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهمين . فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (286) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24383) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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