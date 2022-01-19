هيئة الأرصاد المصرية تعلن عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 يناير

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، مؤكدة على أن يسيطر على محافظات الجمهورية طقس بارد بشكل متفاوت، ويشعر المواطنين في خلال تلك الفترة ببرودة شديدة في حالة الجو، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس باردة خلال النهار وشديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية

ويكون الطقس بارد خلال فترات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على منطقة جنوب سيناء، ومائل للبرودة على محافظات جنوب الصعيد، ويكون طقس شديد البرودة خلال فترات الليل على كافة الأنحاء قد يصل للصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متفاوتة على بعض المناطق

أما فيما يتعلق بسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيف على بعض المناطق بالقاهرة الكبري، مع نشاط للرياح على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتضرب الملاحة البحرية البحر المتوسط وتكون سرعة الرياح بين 60 و 70 كيلو متر بالساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 في مصر