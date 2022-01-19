انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات استخراج جواز سفر من مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لمحل إقامتك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نظرا لطلب الكثير من الناس معرفة أهم الخطوات التي يتم على أساسها استخراج جواز سفر مصري، نظرا لكثرة الإزدحام أمام مناطق وفروع مصلحة الجوازات والهجرة التي تقع نطاق محل الإقامة التابع له الشخص، ويجب عليك أن تكون ملم أو تنطبق عليك شروط عمل جواز السفر لإختلاف السن، فالذي يقوم بعمل جواز فوق سن السادسة عشر غير أقل من 16 سنة، تابع معنا الإجراءات.

معرفتك للخطوات توفر الوقت والجهد نظرا للازدحام المتوقع في المصالح

وحتى لا يتم إضاعة الوقت في البحث عن اجراءات استخراج جواز سفر وسط كل هذا الإزدحام الشديد، فنقربكم من أهم الأشياء اللازمة معكم لعمل جواز السفر بسهولة، وأيضًا أتاحت وزارة الداخلية في مصر الآن عمل جواز السفر أون لاين عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية، ولكن سنتحدث الآن عن جواز السفر العادي من من مصالح الجوازات والهجرة.

الاوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري من الجوازات التابع لها من خلال إقامتك