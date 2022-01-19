/673494/إستمرار-جهود-فرق-وأطقم-مجابهة-الأزمات-للحد-من-آثار-موجة-الأمطار-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين تحيامصر ترصد التفاصيل .

مشيراً أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور .

كما وجه المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .

غلق وتشميع ٥ مطاعم و ٣ محال تجارية و ٣ ورش ومقرين للدروس الخصوصية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٢٤٧ حالة إشغال طريق مخالف مابين ثابت ومتحرك بدمنهور.

كما تم رفع ٣٠حالة اشغال طريق بالدلنجات و ٥٠ حالة بابوحمص.

بالإضافة إلى غلق وتشميع ٥ مطاعم و ٣ محال تجارية ومقرين للدروس الخصوصية، كما تم ١٥ محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية بكوم حمادة، وغلق ٣ ورش برشيد بمنطقة حى الزهور و حى السلام و شارع زاهر و شارع مدرسة اللغات.