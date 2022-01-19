/673499/محمد-رشاد-قطاع-الزراعة-يشهد-تطورا-حقيقيا-لتحقيق-الاكتفاء-الذاتي-وتحسين-معيشة-الفلاحين

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة في البلاد، حيث تحرص الدولة على تطوير المحاصيل الزراعية والتوسع في مساحة الأرض الزراعية وحمايتها، فضلا عن تعزيز الثروة الحيوانية في البلاد، انطلاقا من رؤية القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وتوفير البروتين والأمن الغذائي للمواطنين.

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ونوه عثمان في تصريحات له اليوم، بالعديد من المبادرات التمويلية التي تنفذها الدولة حاليًّا في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة، للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها وفي اطار مبادرة حياة كريمة، ومنها تعزيز الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات وتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى متابعة مشروع البتلو، حيث بلغ عدد المستفدين منه حتى اليوم 39 الف مستفيد لتربية وتسمين نحو 435 ألف رأس ماشية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة بقطاع الزراعة تحول لسياسة فاعلة خلال السنوات الأخيرة، وحقق نجاحات حقيقية ومنها زيادة الصادرات الزراعية للخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل عدة.

محمد رشاد: قطاع الزراعة يشهد تطورًا حقيقيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين معيشة الفلاحين

وتابع النائب محمد رشاد: هذا بالإضافة إلى تعزيز وسائل الري الحديث وهو ما يحسب لرؤية التنمية وتعزيز القدرات الاقتصادية المصرية، في مختلف المجالات ومنها الزراعة، مشيرا إلى أن قرارات الدولة ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أسرع وقت، إلى جانب تحسين معيشة الفلاحين والمربين.

كما أشاد رشاد، بالعمل الدؤوب داخل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، لمناقشة جميع الملفات الخاصة بوزارة الزراعة، ومنها مناقشة ملف الأسمدة، وملف المبيدات وملف البذور والتقاوي والبحث العلمي وملف المياه، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في أقرب وقت وسد الفجوة الغذائية وزيادة حجم الصادرات، علاوة على الرغبة في تحسين معيشة المزارع المصري من خلال برنامج حياة كريمة، والارتقاء بجودة المحاصيل.