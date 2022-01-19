/673503/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-أحمد-رمزي-بشأن--ضرورة-نقل-سوقي-المواشي--بقريتي-الأبعدية-والبراجيل--ويؤكد-للمحافظ-ملهمشي-علاقة-بالخصومات-الثائرية

ناقشت لجنة الادارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

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و ارجع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الاحاطة الي خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة و اضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية " التنفيذيين لا يعودون للمنزل و يحصلون على اجازات و يتعاملون مع يوم الجمعة على انه يوم عمل عادي ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين.

و قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية " اذا كان الامر بسبب خصومة ثارية لابد ان اتعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة و الا يتم الغاء السوق حماية لهيبة الدولة .

و عقب النائب احمد رمزي قائلا " الخصومة الثارية ليس لها علاقة بالسوق و نطالب بحل الامر و لا يجب ان يستمر الوضع على ما هو علي.

و شدد النائب عمرو درويش امين سر لجنة الادارة المحلية على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و مساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام.

طلب النائب أحمد رمزي بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي

و ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.

و قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة " تصالحنا ما هو داخل الحيز العمراني و لا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني مضيفا " نحن نطبق القانون بحذافيره و هناك انفراجة في التصالح داخل القرى "

و عقب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية ان تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة و تحقيق المصلحة العليا لها .