مي عز الدين تحتفل بعيد ميلادها في العزل الصحي.. لن تصدق عمرها

مي عز الدين تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير، إذ أن عيد ميلاد مي عز الدين ستقضيه في العزل الصحي بسبب إصابة والدتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت مي عز الدين منذ أيام خبر إصابة والدتها بفيروس كورونا وأنها تقضي فترة عزل منزلي.

دوت الخليج يكشف عمر مي عز الدين الحقيقي

مي عز الدين كم عمرها؟

يبلغ عمر الفنانة مي عز الدين في عيد ميلادها اليوم الأربعاء 42 عامًا، حيث ولدت مي عز الدين يوم 19 يناير عام 1980، حيث ولدت في الامارات وبالتحديد في أبو ظبي وظلت مقيمة هناك لمدة أربع سنوات، ومن بعد ذلك عادت مي عز الدين إلى مصر.

مي عز الدين في العزل الصحي

مي عز الدين أعلنت منذ أيام عن عزلها لنفسها في المنزل بسبب إصابة والدتها بفيروس كورنا، وهذا من خلال فيديو نشرته مي على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، لها هي وأحمد السعدني على تيك توك. نشرت الفنانة مي عز الدين منذ قليل فيديو لها على تيك توك، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، علقت أسفله بأنها تقضي هذه الأيام في المنزل، بسبب عزلها مع والدتها المصابة بفيروس كورونا، وقالت مي:"عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها علي خير يا رب"، وعبرت مي عن تفرغها في فترة الحجر الصحيوشعورها بالملل، وقالت:"بس اثناء التفرغ ده حصل كده".مي عز الدين أشارت إلى أن هذا فيديو التيك توك هذا وجدته أثناء تفقدها لتليفونها الخاص لتشغل نفسها، وظهرت في الفيديو وهي بمؤثر يضع لها نظارة شمس وشارب، ويظهر أمامها عجلة قيادة كأنها سائقة تاكسي،ويبدوا أنها قد صورت هذا الفيديولنفسها منذ فترة طويلة.

مي عز الدين في مسلسل خيط حرير

مي عز الدين قدمت مؤخرًا مسلسل خيط حرير والذي عُرض رمضان 2020، وكانت قدمت قبله مسلسل البرنسيسية بيسة عام2019، إخراج أكرم فريد، وتأليف سعاد الهجان، رسايل عام 2018، إخراج إبراهيم فخر، تأليف كريم مدحت، ومسلسل وعد عام 2016، إخراج إبراهيم فخر، وتأليف خالد سعيد.