/673505/لن-يحتاجوا-للشواحن-شركة-إسبانية-تحول-الرؤس-الصلعاء-لألواح-شمسية

أخيرا وصلت أزمة الصلع لدى الرجال الى حل بعد جهود طبية عديدة على مدار سنوات طويلة بعد أن كشفت شركة إسبانية ناشئة ، أنها نجحت بالتعاون مع جامعة فالنسيا التقنية، من إطلاق مشروع تكنولوجيا غريبة من نوعها يمكن من خلالها توظيف الصلع لدى الرجال من أجل توليد طاقة متجددة باستخدام أشعة الشمس.

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الشركة الاسبانية أكدت أن هذه الفكرة لا زالت قيد الدراسة، وأنها تعمل مع جامعة بوليتكنيك فانسيا Polytechnic University على تطويرها، مشيرة إلى أن التقنية تعتمد على استخدام رأس الرجل كمسطح يلتقط أشعة الشمس ثم يحوله إلى طاقة يتم تخزينها ببطاريات صغيرة يحملها المستخدم معه، بحيث يمكن استخدام تلك الطاقة لاحقا لأغراض متعددة وصغيرة مثل شحن الهاتف المحمول.

الرؤس الصلعاء أفضل من الالواح الشمسية

وحسب الشكرة فإن المطلوب من الرجال كي تكتمل التجربة بزراعة شريحة صغيرة في الرأس، من خلال إجراء عملية جراحية بسيطة، يمكن من خلالها تحويل أشعة الشمس الساقطة على الرأس إلى طاقة يمكن استخدامها لاحقا. وحسب موقع مجلة &Innovators، يمكن للرؤوس الصلعاء أن تعمل بشكل أكثر كفاءة من ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة بشبكات توليد الطاقة، حيث تقوم بعكس أشعة الشمس بقوة وبسرعة.

42 تجربة ناجحة

واكدت الشركة إنها قامت بإجراء العديد من التجارب على أكثر من 42 رجلا وجميعها أثبتت كفائتها، وتتلخص هذه التجربة في أن منطقة الصلع ستكون بمثابة لوحة شمسية تلتقط الإشعاع، والتي بعد تحويلها إلى طاقة سيتم تخزينها في بطاريات تبلغ 4000 مللي أمبير يمكن للمستخدم حملها في جيبه، ليمكن استخدام هذه الطاقة على سبيل المثال لشحن الهاتف أو تشغيل السيارة أو حتى للاستخدام المنزلي.