/673506/عضو-دفاع-النواب--قرارات-الرئيس-السيسي-أثلجت-صدور-المصريين-فى-عامهم-الجديد

ثمنت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، مؤكدة أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري البسيط ويعكس حرصة علي حل ازمة تعين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعينية والاستفادة بعناصر الخبرة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكدت امال رزق الله، أن قرارت الرئيس السيسي التي تم اصدارها سيكون لها دور كبير في ادخال الفرحة والسرور على المواطنين، والذين هم في صدد حصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية في 2014، وكانوا هم البطل الحقيقي لنجاحه.

قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين فى عامهم الجديد

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات من اهم القرارات التي صدرت خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وهي تتماشي مع ما تشهده مصر من تطور في كافة النواحي، وتتماشي مع التوجهات المعاصرة بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في كافة القطاعات بوجه عام وقطاع التعليم بوجه خاص.

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واكملت أن القرارات الجديدة تحقيق نوع من الرضا الوظيفي لدي المعلمين ليزيد من كفائتهم وفعاليتهم في التدريس، مع امكانية عقد دورات تدريبية طوال العام في ظل توافر اعداد كافية من المعلمين علي ان يتم التدريب بالتبادل.