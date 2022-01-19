/673509/التضامن-صرف-140ألف-جنيه-لأسرة-كل-ضحية-فى-حادث-غرق-معدية-أشمون

طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لأسر ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أطفال بمركز أشمون من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج

" القباج" أكدت أن "التضام" لن تتواني عن تقديم كافة اوجه الدعم سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، مشيرة الى ان محافظة المنوفية خصصت 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، الى جانب 55 ألف جنيه مخصصة من الجمعيات الأهلية، و25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات خاصة لأطفال أسر الضحايا لحمايتهم من الزج بهم في فرص عمل عوضاً عن الأطفال الذين توفاهم الله في الحادث الأليم.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ثمنت جهود محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، كما أثنت على مساهمات منظمات المجتمع المدني، وتعاونهم في دعم أسر الأطفال ضحايا غرق السيارة التي كانت تنقلهم إلى موقع عملهم.

400 الف جنيه مساعدات من الجمعيات الاهلية

فيما قدمت الجمعيات الأهلية نحو 400 ألف جنيه دعمًا لأسر ضحايا غرق سيارة في مياه النيل بالمنوفية، كمساعدة مالية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وكان وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أطفال بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.