  رئيس الوزراء: لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين..والدولة وفرت جميع اللقاحات

/673510/رئيس-الوزراء-لا-دخول-للمنشآت-الحكومية-لغير-الملقحينوالدولة-وفرت-جميع-اللقاحات

شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،حيث قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس. وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أكد فى مستهل التقرير إلى الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستوى المحلى، موضحاً نسب ومعدلات التغير فى الاصابات بالفيروس، والتى سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخراً على مستوى محافظات الجمهورية، متناولاً الموقف الحالى لحركة الاشغال لمستشفيات الفرز والعزل المخصصة لتقديم الخدمات للحالات المصابة بالفيروس، من خلال العزل الصحى أو العلاجى لها.

زيادة نسبة انتشار متحور أوميكرون

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، أن نسبة العينات الايجابية لفيروس كورونا التى تم عمل تسلسل جينى لها من المواقع المختارة والترصد الروتينى فى الفترة من نوفمبر 2021 وحتى 15 يناير الجارى، والتى أظهرت زيادة نسبة انتشار متحور "أوميكرون"، مشيراً كذلك إلى الحالات المسجلة للمتحور "أوميكرون" على قاعدة البيانات العالمية "GISAID"، ونسب تواجدها فى كل دولة مقارنة بالمتحورات الأخرى.

نقص احتمالية الدخول للمستشفيات وشدة المرض

الوزير أشار إلى أن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول مقارنة المتحور "أوميكرون" بباقى المتحورات، والأعراض التى تظهر على المصاب به، مؤكدا أن التقرير أوضح أن متحور "أوميكرون" يصاحبه زيادة فى معدل الانتشار، ونقص احتمالية الدخول للمستشفيات وشدة المرض، فضلاً عن زيادة احتمالية الاصابة مرة أخرى للحالات التى تم اصابتها بمتحور"أوميكرون"، كما أكد استمرار اختبار "PCR" فى الكشف عنه. وأوضح عبد الغفار أن نتائج فحص الانفلونزا والكورونا فى برنامج ترصد الأمراض الشبيهة بالانفلونزا بالمواقع المختارة بالـ "PCR" حسب الاسابيع الوبائية لعام 2020 وحتى الاسبوع الوبائى الثانى من عام 2022 والمنتهى فى 15يناير الجارى.

موقف توريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن اجمالى كميات اللقاحات التى تم توريدها حتى الان وصلت إلى 132.105.180 جرعة من مختلف اللقاحات سواء تامة الصنع، أو مواد خام تصنيع محلى، وأوضح الوزير أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 36.678.132 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 24.194.692 جرعة، و489.752 جرعة تنشيطية، وبهذا يصبح إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 61.362.576 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 70.742.604 جرعة متاحة. وأشار عبد الغفار خلال العرض إلى اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك بيوتيك"، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات والطعوم والمواد الخام، وذلك على مساحة حوالى 3200 م2، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة، وبنظام تحكم آلى وكذا أنظمة مراقبة الكترونية وانظمة مراقبة الحرارة على مدار الـ 24 ساعة، موضحاً أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.