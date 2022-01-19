/673511/استحداث-دورات-جديدة-بمركز-التدريب-على-نظم-تكنولوجيا-المعلومات-بجامعة-سوهاج

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ مع أعضاء مجلس إدارة مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد أبو الحسن مدير المركز، ونخبة من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس الجامعة، أن المركز يهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال شهادة أساسيات التحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الحالية والمستقبلية لهذا المجال للارتقاء بمستوى الأداء في العملية التعليمية والبحثية والإدارية بالجامعة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب والخريجيين على توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الوعي بثقافة التدريب المستمر لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وأوضح الدكتور محمد أبو الحسن، أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة العديد من الموضوعات، وتم الموافقة على بعضها وارجاء البعض الآخر، حيث وافق رئيس الجامعة على تحديث فريق العمل بالمركز، إلى جانب إضافة دورات تدريبات جديدة إلى مصفوفة التدريب الخاصة بالمركز، ومن أهمها دورات البرمجة، التسوق الإلكتروني، الجرافيك وتصميم المواقع، والشبكات وصيانة الحاسب الآلي، وذلك لمساعدة الجامعة في خلق منظومة متكاملة من الكوادر البشرية المدربة علي نظم وتكنولوجيا المعلومات.

جامعة سوهاج تكرم موظف بلغ سن المعاش

على جانب اخر نظمت نقابة العاملين بجامعة سوهاج حفل تكريم "أحمد على محمد علي "سائق بالمستشفى الجامعى بمناسبة بلوغه السن القانونية، وذلك بالحرم الجامعى القديم، بحضور كلا من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة ، المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال أمين مساعد الجامعة،عفت حلمي مدير عام الموازنه،اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعى، محمد نصر فراج نقيب العاملين بالجامعه ،وأعضاء نقابة العاملين وعدد من الإداريين بمختلف إدارات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أن الجامعة تحرص دائماً علي تقدير جميع العاملين وتكريمهم لمجهوداتهم،فهذا التكريم هو حق من حقوقهم على الجامعة، وفرصة رائعة لإظهار المودة والإمتنان لجهد وعمل سنوات طويلة، وأيضا للتأكيد على الترابط والعرفان وتوطيد العلاقات الإنسانية .

كما أشاد المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة بتاريخ عمل المكرم الذى عمل منذ عام ١٩٩٤، فمسيرته العملية تشهد له بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير وسماحته وطيبته ، والأمانة والإخلاص فى العمل ، إلي جانب الصدق والمحبه مع الجميع من الزملاء. وأشار محمد نصر فراج إلى أن المسيرة الوظيفية لأحمد على إستمرت علي مدار ٢٨عاما بالمستشفى الجامعى، عمل بها بكل جديه وإحترام ،وحرصه الدائم علي الإنجاز والدقة وتحمل المسؤولية مع الإبتسامة الدائمة وبشاشة الوجه في تعاملاته اليومية.