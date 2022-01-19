/673512/مجدي-سيف-قرارات-الرئيس-السيسي-جاءت-لتعزيز-مفهوم-العدالة-الاجتماعية-على-أرض-الواقع

أكد اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين للعاملين بالدولة بتكلفة نحو ٨ مليارات جنيه، يؤكد أن المواطن المصرى فى قلب اهتمامات القيادة السياسية، وأنه سيحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته الدولة.

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وأضاف سيف: كما أنها تأتى لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، و القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى يعى تماما الحالة الاجتماعية التى يعيشها المواطن واحتياجاته الأساسية وحرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا يعد من أهم حقوق الإنسان.

مجدي سيف: قرارات الرئيس السيسي جاءت لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع

وأعرب عضو لحنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن كامل تقديرة نحو تلك القرارات التي شملت أهم مجالات الحياة وعلى رأسها دعم المعلم ورفع الحد الأدنى للأجور ، مشيرا أن القرارات تعد إنجاز جديدا يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية والتى تزيد يوما بعد يوم من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.