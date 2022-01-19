/673513/النائب-مصطفى-الكحيلي-يطالب-مجلس-الأمن-بردع-الحوثيين

أدان النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمين قطاع الأعمال بالحزب، استهداف ميليشيات الحوثي لمنشآت مدنية في الإمارات، يوم أمس الإثنين، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في أبوظبي.

دوت الخليج

وقال الكحيلي في تصريح له اليوم، إن الجميع متضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حكومة وشعبًا، جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن كل مصر تدين أي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها.

كما أثنى عضو مجلس الشيوخ، على دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، وموقفها الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبيّ البلدين.

مصطفى الكحيلي يطالب مجلس الأمن بردع الحوثيين

وأوضح الكحيلي أن الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تسعى دائما إلى السلام والاستقرار في منطقة الخليج ومعالجة الخلافات الإقليمية الداخلية، وتقدم مساعدات إنسانية لا يستهان بها لعدد من الدول وتشارك في مشاريع إعادة إعمار اليمن، وأن هذه الهجمات تقوض آفاق التسوية السلمية في اليمن على أساس قرارات مجلس الأمن.

وأشار الكحيلي، إلى أن جماعة الحوثي تصر على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتتعمد الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، مطالبا بضرورة تحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني.

مصر تدين العمل الإرهابي

وكان قد أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب شكري عن تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع دولة الإمارات الشقيقة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد شكري متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدًا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

ونقل وزير الخارجية لنظيره الإماراتي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبي البلدين.