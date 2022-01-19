خارجية النواب: أمن واستقرار الإمارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر

/673515/خارجية-النواب-أمن-واستقرار-الإمارات-يرتبط-ارتباطا-وثيقا-بأمن-مصر

أدان النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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وأوضح القاضي، أن هذا الاعتداء الإرهابي الآثم يعد اعتداء آثما و تعدي سافر على سيادة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

محمد القاضي: أمن واستقرار الإمارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر

وأعرب النائب محمد القاضي، تأييده التام لبيان وزارة الخارجية المصرية و إدانتها لهذا الهجوم السافر، ومعلنة عن وقوف مصر قيادةً و حكومةً و برلمانًا وشعًا إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة و دفاعها عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات في سبيل التصدي للأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة.

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالرلمان، أن ما بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة مجرد علاقة دولتين فى منظومة إقليمية واحدة وهي المنظومة العربية، وإنما الأمر يتجاوز ذلك بكثير ويعرف كل مستوعب للتاريخ العربي المعاصر، فأي تهديد لأمن للإمارات هو بمثابة تهديد لمصر، فأمن واستقرار الإمارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر القومي.

مصر تدين العمل الإرهابي

وكان قد أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب شكري عن تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع دولة الإمارات الشقيقة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد شكري متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدًا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

ونقل وزير الخارجية لنظيره الإماراتي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبي البلدين.