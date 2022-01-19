تشييع جنازة ابن عبدالمنعم سعيد من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس (صور)

جدة - نرمين السيد - شيع الكاتب والمفكر السياسى عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب صلاة ظهر اليوم جثمان ابنه المهندس شادى من مسجد الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد كبير من أقارب وأصدقاء الراحل.





وانخرط عبدالمنعم سعيد فى بكاء خلال تشييع الجثمان الذى تقرر دفنه فى مقابر العائلة. وشارك فى تشييع الجثمان، عدد من السياسيين والشخصيات العامة، الذين قدموا واجب العزاء لوالد الراحل.

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