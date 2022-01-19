جامعة العلمين الدولية.. نموذج دولى معاصر لجامعات الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد -

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن جامعة العلمين الدولية AIU تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التى تسهم فى إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة فى أسواق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمى تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه خطط التنمية فى مصر، ووجه الوزير الشكر للقيادة السياسية على دعمها لكافة مشروعات التعليم العالى فى جميع أنحاء الجمهورية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر.

وتقام جامعة العلمين الدولية على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالى 11 مليار جنيه، وتقدر قيمة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بـ 120 مليون جنيه، أما تكلفة التجهيزات والمعامل كمرحلة أولى تقدر بـــ 108.76858 مليون جنيه، وقد بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسى 2020/2021 بنظام تدريس يتميز بالاعتماد على البرامج البينية، والتى تعنى وجود تداخُل بين الكليات المختلفة؛ وذلك لخلق برامج دراسية وتخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، كما أن الجامعة تستخدم نظام الساعات المعتمدة.

وأشار عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية إلى أن الجامعة تشمل 6 مجالات دراسية وهى (الفنون والتصميم، الصيدلة، هندسة وعلوم الحاسب، إدارة الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الهندسة) وتم إضافة مجالين جديدين هما (طب الأسنان والصحة العامة) قبل بدء العام الدراسى الحالى، ليزداد عدد البرامج الدراسية إلى 19 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسى الحالى 2021/2022 بما يواكب ويلبى متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضاف الكردى، أن الجامعة تطرح عددًا من البرامج للعام الأكاديمى 2021-2022، وهى برامج الهندسة وتشمل تخصصات (الميكاترونيات، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الإنشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، البترول والغاز)، علوم وهندسة الحاسبات وتشمل تخصصات (علوم الحاسب وعلوم الذكاء الاصطناعى وهندسة الحاسب وهندسة الذكاء الاصطناعى وتقدم داخل برامج علوم وهندسة الحاسب تخصصات متميزة منها: تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة)، برامج إدارة الأعمال وتشمل تخصصات (المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)، برنامج الدراسات القانونية الدولية، برامج الفنون والتصميم وتشمل تخصصات (التصميم الداخلى، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم الموضة، تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة)، برنامج الصيدلة، برنامج طب الأسنان.

كما تطرح الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال متفرد يشمل تخصصات "الصحة العامة العالمى، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوى، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".

كما قامت الجامعة بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها: اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكترونى الدولية "كورسيرا"؛ لإتاحة مقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، وبموجب هذه الاتفاقية يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المانحة وكورسيرا، ووقعت الجامعة أيضًا اتفاقية شراكة مع مؤسسة "اتصال" التى تعد إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وتضم تحالف عدد كبير من شركات صناعة الإلكترونيات والاتصالات العالمية ICTE، وكذلك وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية لطرح برنامج دراسى مشترك فى مجال الإعلان والاتصال، ويحصل الطالب بموجبها على شهادة مزدوجة (بكالوريوس من جامعة ليون 3 وبكالوريوس من جامعة العلمين)، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية فى مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، ويحصل الطالب فيها أيضًا على شهادة مُزدوجة.

ومن جانبه، أوضح محمد عبدالحميد شعيرة مُنسق الجامعات الأهلية، أن جامعة العلمين الدولية تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهورى رقم 435 لسنة 2020، وهى تعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد شعيرة على نجاح الجامعة فى الانضمام إلى تحالف الجامعات المستفيدة من المنح الطلابية المقدمة من هيئة المعونة الأمريكية USAID والذى تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها للجامعات الأهلية والخاصة، حيث حصلت الجامعة على أربع منح لطلاب فى برنامج الصحة العامة.

ومن جانبه، أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالى بمستوى دولى من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن، مضيفًا أن جامعة العلمين الدولية تعد أحد المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح تلك المدينة التى تعد إحدى مدن الجيل الرابع بموقعها المتميز.