وظائف للمصريين فى ليبيا.. براتب يصل لـ20 ألف جنيه (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه على الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن هذه ثانى طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل فى المجال الطبى بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها، وفى مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد فى إعادة إعمار ليبيا وإمدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبى من عمالة مدربة مصرية.