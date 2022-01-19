إطلاق مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية بجامعة الأزهر فرع طنطا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة" تكافؤ الفرص التعليمية" بجامعة الأزهر بطنطا بهدف توزيع 172 لاب توب على الطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر بطنطا، وأمانى الندرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير جمعية الأورمان بالغربية، وفكرى المناوى مدير وحدة التضامن الاجتماعى بطنطا.





وتستهدف مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية توزيع أجهزة اللاب توب على 950 طالبًا من ذوى الإعاقة البصرية على مستوى الجامعات الحكومية، كما تستهدف توزيع 325 لاب توب، فيما يخص جامعة الأزهر.

يذكر أنه فى إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية تم تسليم أجهزة اللاب توب على الطلبة والطالبات المكفوفين على مستوى جامعات الأزهر بالوجه البحرى لتشمل كلية الدراسات الإسلامية بنات بالمنصورة، كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية، وكلية الدراسات الإسلامية بنين بدسوق، كلية الدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة، كلية القرآن الكريم وعلومها بطنطا، كلية أصول الدين بطنطا، كلية الشريعة والقانون بطنطا، كلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ، كلية أصول الدين بالمنوفية، كلية الشريعة والقانون بتفهنا الإشراف، كلية اللغة الغربية بأيتاى البارود، وكلية الشريعة والقانون بدمنهور.

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