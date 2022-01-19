إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بالواحات البحرية والبدرشين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء فى ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ذلك الشأن.





ونفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الواحات البحرية إزالة فورية فى المهد للتعديات على أرض أملاك الدولة بقرية الزبو بمركز الواحات البحرية وذلك على مساحة 486 م2. كما أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين 3 حالات تعد بالبناء المخالف بمنشأة دهشور، وتمت أعمال الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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