أمن البحيرة ينظم زيارة لطلبة المدارس لـ«المرور والحماية المدنية»

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس إلى «إدارتى المرور والحماية المدنية» حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.





وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. وتوجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولا سيما صغار السن.

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