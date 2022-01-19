عاجل- صكوك سيادية ونفع عام.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وشملت القرارات:

تنظيم ممارسة العمل الأهلى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

يأتى ذلك فى ظل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذى يخدم أهداف المجتمع. ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11/1/2022، أى يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى، التى لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إدارى منفصل، فى إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وإحياء واستعادة الإرث المصرى فى تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

ونص مشروع القانون على أن تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، كما تقوم بممارسة اختصاصاتها التى تتمثل فى الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة فى مجال تربية ورعاية الخيول.



مركز مكافحة الإرهاب

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز ( س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/2021، ووفقا للاتفاق يكون مقر المركز فى مصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب".

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، والمُتمثلة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفنى المهنى، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.

تعديل الحد الإدارى بين محافظتى بورسعيد وشمال سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الإدارى بين محافظتى بورسعيد، وشمال سيناء، لتصبح مدينة "سلام" بكاملها داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كمجتمع عمرانى جديد.



إزالة صفة النفع العام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها؛ لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل ( منطقة عزبة الهجانة سابقا).



استنزال بعض مساحات الأراضى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال بعض مساحات الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبنى سويف؛ لاستخدامها فى المشروعات التنموية المختلفة، وكذا الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظتى أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها فى تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.



مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية - تجارية) من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

استعرض مجلس الوزراء الترتيبات الجارية بشأن مشاركة مصر كضيف شرف فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2022، والاستعدادات الخاصة بتجهيز الجناح المصرى فى هذا المنتدى.

صكوك سيادية

وافق مجلس الوزراء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية فى الأسواق الدولية.