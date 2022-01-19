الوزراء يوافق على إصدار صكوك سيادية فى الأسواق الدولية

وافق مجلس الوزراء، على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، الترتيبات الجارية بشأن مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2022، والاستعدادات الخاصة بتجهيز الجناح المصرى فى هذا المنتدى.

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