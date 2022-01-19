واصلت محافظة الجيزة إزاله التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن. وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الواحات البحريه بتنفيذ ازاله فورية في المهد للتعديات علي أرض أملاك الدولة بقرية الزبو بمركز الواحات البحرية وذلك علي مساحة 486 م2 . كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بازالة عدد ٣ حالات تعدى بالبناء المخالف بمنشأة دهشور وقد تمت اعمال الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة تزيل التعديات على أراضي أملاك الدولة وبناء مخالف بالواحات البحرية والبدرشين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.