/673524/رئيس-جامعة-بني-سويف-دعم-الطلاب-المتفوقين-بالشعب-والبرامج-الجديدة-بحوافز-أدبية-و-مادية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين من أوائل الدفعات بالشعب والبرامج الجديدة وتكريمهم بحوافز أدبية و مادية، علي أن يتم تحديد عدد الطلاب المكرمين طبقا لمعايير أداء البرنامج وعدد الطلاب المقيدين به، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي وأعضاء مجلس الإدارة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح الدكتور منصور، أن الإجراءات التحفيزية تشمل الطلاب أوائل الدفعات تشجيعاً لهم على الاستمرار والتميز في التحصيل العلمي وبذل المزيد من الجهود، كما استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع البيانات الخاصة بالموازنات التقديرية الواردة من الكليات قبل المراجعة والاعتماد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتجارة.

رئيس جامعة بني سويف: دعم الطلاب المتفوقين بالشعب والبرامج الجديدة بحوافز أدبية و مادية

من جانبه، استعرض الدكتور ممتاز حجاب، تقريراً عن ورشة العمل الخاصة بالتدريب على المرحلة الثانية لبرنامج المجالس واللجان والتطوير الخاص بشعب اللغات والبرامج الجديدة بالكليات، فضلاُ عن تدريب العاملين بمكتب المنسق العام، مشيداُ بنجاح ورشة العمل الخاصة بشرح نموذج اعتماد التشكيل الرسمي للجان الإشراف الداخلية بالكليات إلكترونيا في اطار آليات الحوكمة الداخلية، وذلك ضمن خطة الإدارة للتحول الرقمي والتي بدأت منذ ٢٠١٩م بدعم وتوجيه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.