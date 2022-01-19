ميعاد صرف مرتبات شهر يناير 2022 ، الكثير من المواطنين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص يترقبون ميعاد صرف المرتبات التى من المقرر أن يحصلون عليها بنهاية الشهر الجاري.

دوت الخليج، يشير فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022

ميعاد صرف مرتبات شهر يناير 2022

صرف مرتبات شهر يناير 2022، تكون فى نهاية الشهر غالبًا حيث يتم صرفها على دفعات متتالية وفى أيام متفاوتة تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وزارة المالية تعتمد فى الوقت الحالي على ذلك النهج فى مسألة صرف المرتبات حيث يقوم الصرف بالتناوب بدلًا من حدوث زحام كبير يؤثر على المواطنين.

أيام صرف رواتب شهر يناير

وزارات وهيئات متعددة سيتم صرف الرواتب لها خلال شهر يناير الجاري، ومنها الصحة والتعليم والتجارة والإسكان والنقل، والتنمية المحلية، الصناعة والتجارة.

كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم الصرف إلى هيئات ووزارات أخرى خلال الفترة المقبلة، مثل هيئة الرقابة الإدارية والمحاكم وهيئات أخرى. ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات على حوالي 33 وزارة وهيئة وذلك مع نهاية شهر يناير المقبل.

اقرأ أيضًا: وزير التعليم عن المدرس الذي يتقاضي ٥٠ الف جنيها شهريا: مدرس خبرة

كما أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم صرف المرتبات على العاملين فى الجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم 24 يناير المقبل.