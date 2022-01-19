/673516/رئيس-مدينة-الواسطى-يشرف-على-بدء-العمل-بمكتب-السجل-المدني-الجديد-بالمدينة-ويتابع-سير-العمل-بمركز-تلقي-لقاح-كورونا

تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية جهودها الميدانية بكافة شوارع المدن والمجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري مع تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يخص مواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وحرم الطريق العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري متضمنا الإشارة إلى إنهاء الأعمال والتجهيزات اللازمة لبدء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال مكتب السجل المدني حيث تم تسليم المبنى للأحوال المدنية، وذلك بمقره بالدور الاول للمبني الإداري بالوحدة المحلية لمركز الواسطي علي مساحة 243 متر، كما تم المرور على الإدارة الصحية بالواسطى ومركز تلقي لقاح فيرس كورونا لمتابعة سير العمل.

رئيس مدينة الواسطى يشرف على بدء العمل بمكتب السجل المدني الجديد بالمدينة

كما تضمن التقرير رصد 20 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة التموينية لليوم الثاني على التوالي، والتي شملت المخابز البلدية بمجلس قروي إنفسط،؛ لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

سير العمل بمركز تلقي لقاح كورونا

ومن جانبها واصلت المجالس القروية جهودها في ملفات النظافة و تمهيد الطرق الترابية وجمع المخلفات المنزلية والإزالة في المهد ومتابعة متطلبات القرى، كما قامت الوحدة المحلية بقرية أبوصير الملق بمتابعة أعمال تبطين ترعة المنصور بمدخل القرية، بينما تابعت الوحدة المحلية اقرية إطواب برفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة واستبدال الكشافات بقرية اطواب والطريق السريع وعطف إفوة.