/673518/ضبط-3بنادق-الية-و4-خرطوش-فى-حملة-أمنية-بمركز-طما-شمال-سوهاج

شنت مديرية امن سوهاج حملة امنية على حائزي الاسلحة غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ بعض الاحكام، كان ذلك تحت اشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج وبقيادة اللواء محمد زين - مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك شرطة مركز طما شمال سوهاج.

تمكنت الحملة الامنية والتى شارك فيها مركز طما بقيادة كل من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، والرائد احمد تعيلب، رئيس مباحث المركز، من تنفيذ 130 حكم قضائي والقبض على 7 متهمين بحوزة كل منهم سلاح ناري، منهم 3 الى و4 خرطوش، بدائرة مركز طما شمال سوهاج.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة في القبض على واستهداف حائزي الاسلحة غير المرخصة والخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام، لبث الامن والامان بين المواطنين.

تم تحرير المحاضر اللازمة لكل متهم وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

امن سوهاج يكثف جهوده لفك لغز العثور على جثة شاب بدار السلام

عثر الاهالي بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج على، جثة شاب فى اواخر عقدة الثالث من العمر، ملقاة فى داخل المنزل فى الطابق الاول من المنزل، وتم نقل الجثمان الى مستشفى دار السلام المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة دار السلام بالعثور على جثة شاب فى منزلة بدائرة المركز.

انتقل على الفور المقدم المزمل نافع، رئيس مباحث شرطة مركز دار السلام، والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة شاب يدعى م ض س يبلغ من العمر 29 عام، يقطن بناحية مركز دار السلام، جثة مسجاه داخل المنزل بإحدى طرقاته فى الدور الاول، وبجوارها حبل يتدلى من سقف نلك الطرقة، وعثر على الجثة بكامل ملابسها، وحول الرقبة سحجات في الرقبة.

وبمناقشة والدة المدعو ض م ، البالغ من العمر 52 عام، يعمل فى تجارة الحبوب، والغلال، أكد ان نجلة يعانى من حالة نفسية مما دفعه للانتحار، ولم يتهم احد فى ذلك وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.