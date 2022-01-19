الصحة العالمية تحذر..عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا يهدد بمأساة كبيرة نهاية 2022

/673522/الصحة-العالمية-تحذرعدم-التوزيع-العادل-للقاحات-كورونا-يهدد-بمأساة-كبيرة-نهاية-2022

مازالت المخاوف من استمرار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تؤرق العالم، خاصة في ظل نقص اللقاحات بشكل ملحوظ، الى جانب أزمة توزيع تلك اللقاحات بشكل عادل على دول العالم، وفي هذا الشأن حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان، من خطورة عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل في بعض دول العالم، محذا من ان ذلك قد يؤدي إلى مأساة كبيرة بنهاية عام 2022.

دوت الخليج

المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، أكد أنه على مدار العامين الماضيين ثبت أنه من الممكن التقليل بشكل كبير من تفشي الحالات المرضية الشديدة التي تحتاج لتلقي العلاج في المستشفيات وتقليل أعداد الوفيات بسبب كورونا بشكل كبير نتيجة للتوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، لا سيما لأولئك الأكثر عرضة للخطر. وأوضح رايان، أن اللقاحات، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى، سمحت باحتمالية اكتشاف طريق فعلي للخروج من المرحلة الحادة للوباء، لكن من غير المرجح أن يختفي الفيروس نفسه، خاصة بعد ما تم رصده من قدرة سارس-كوف-2 على التطور والبقاء.

ضمان توصيل اللقاح إلى من يحتاجون إليه

وقال رايان أن الجهود سوف تتواصل لضمان توصيل اللقاح إلى من يحتاجون إليه، لكن ما تود منظمة الصحة العالمية تحقيقه هو بلوغ مرحلة يستقر فيها الفيروس عند نمط منخفض المستوى للغاية، والذي يمكن أن يشهد بالطبع حالات تفشي عرضي بين من لم يحصلوا على اللقاح، كما اعرب رايان عن أمله في التمكن من الاقتراب أو تحقيق أو تجاوز الأهداف الأصلية وهي نسب تلقيح بين سكان كل دولة تتجاوز 10% و40% ثم 70%، موضحًا أنه لم يتم تحقيق تغطية بنسبة 40% بعد في العديد من البلدان، وهي النسبة التي يمثل الوصول إليها حاليًا أولوية مطلقة.

الاستخدام السليم والاستراتيجي للتطعيم

الدكتور رايان أضاف قائلا: لقد رأينا أن هذا الوباء يتم السيطرة عليه بشكل فعال من منظور المرض والوفاة، الذي يسببه، نتيجة للاستخدام السليم والاستراتيجي للتطعيم ، ولكن تكمن المشكلة على الصعيد العالمي في أنه لم يتم توزيع اللقاحات بطريقة يمكن من خلالها تحقيق نفس النتائج الإيجابية في كل مكان في نفس الوقت.