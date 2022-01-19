من أجل عيون الثامنة.. التنسيقية تطير للكاميرون لمؤازرة منتخب مصر اليوم أمام السودان (صور) 

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سافر اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر القومي لكرة القدم أمام نظيره السوداني، في المباراة الختامية لدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا.

دوت الخليج

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب نيجيريا المتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويعول الفراعنة على الفوز اليوم لحصد مقعد في الدور المقبل، دون انتظار للحسابات المعقدة حال التعادل أو الهزيمة.

ويمني الشعب المصري النفس بوصول المنتخب القومي للأدوار النهائية، وحصد البطولة الغائبة منذ 2010 عن المنتخب المصري، والتي ستعد الثامنة في تاريخ الفراعنة على مدار تاريخ مشاركاته في هذه المنافسة القارية المهمة.

التنسيقية تطير للكاميرون لمؤازرة منتخب مصر اليوم أمام السودان

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المسافر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب القومي كل من النائب احمد فتحي، والنائب محمد تيسير مطر، وأحمد البشبيشي، وأحمد يحيى ، وآدم الطوخي،وأحمد فتحي محمد، وأحمد مسعد زهران، ومحمد الصعيدي، وحسن صلاح حجاب، وحازم ضيف وحازم هلال، وحسام الدين محمود، ومحمود أبو خضره، ومينا سنبل، ومؤمن السيد، ومهاب عثمان، ومحمد خالد ابو طيره، ومحمد مهني، وأسامة هاشم، وقياتي عاشور، وشريف الرفاعي، ويوسف شعبان وعمرو عبد العظيم، ويوسف عماد.

الجماهير المصرية تساند المنتخب الوطني قبل مواجهة السودان

يلتقي منتخب مصر أمام نظيرة السودان، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الأربعاء بإستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الرياضة متابعة الجماهير المصرية للمنتخب الوطنى فى منافسات البطولة الإفريقية، وتشجيعهم للاعبين لتقديم أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز بلقب البطولة الغائب من عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته فى إمكانيات وقدرات لاعبى المنتخب الوطنى، وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منهم الكثير.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.