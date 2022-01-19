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بمشاركة رموز برلمانية وسياسية..تشييع جثمان نجل نائب الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد"صور"

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/673530/بمشاركة-رموز-برلمانية-وسياسيةتشييع-جثمان-نجل-نائب-الشيوخ-الدكتور-عبد-المنعم-سعيدصور

شُيعت اليوم الأربعاء، جنازة المهندس شادي، نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء إثر أزمة قلبية وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس.

دوت الخليج

جاء ذلك بمشاركة كبير من  أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز سياسية على أن يجرى عزاء الراحل، مساء غدًا الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

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بمشاركة رموز برلمانية وسياسية..تشييع جثمان نجل نائب الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد"صور"

وارسل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  برقية عزاء للنائب عبد المنعم سعيد يشاطره فيها الأحزان لوفاة  نجله  المهندس شادى، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أسرته  الصبر و السلوان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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