وفاة والد المطرب السوري مجد القاسم

أعلن المطرب السوري مجد القاسم، خبر وفاة والده منذ قليل، وذلك من خلال كلمات مؤثرة كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج

وفاة والد مجد القاسم

ونشر مجد القاسم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، صور له برفقة والده، وكتب: " إنا لله وإنا إليه راجعون بمزيد من الحزن والأسى و بتسليم بقضاء الله وقدره انعي اليكم وفاة والدي المرحوم ابو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يابيي ويقدرنا عالصبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

وفاة شقيقة أحمد سلامة

ولم يكن مجد القاسم وحده الذي فقد أحد أقاربه، حيث أن الفنان أحمد سلامة أيضًا فقد شقيقته صباح اليوم، وكتب الفنان أحمد سلامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي د. أمال سلامة .. تغمدها الله برحمته وغفر لها".

أخر أعمال مجد القاسم

وكان المطرب السوري مجد القاسم طرح بالتعاون مع المطربة الشابة ريهام فايق أغنية بعنوان «كلام الحب» احتفالا بعيد الحب المصري، وتعد أغنية «كلام الحب» من كلمات محمود شوقي، ألحان مجد القاسم، توزيع ريمون فايق، مكس زين داود، اخراج ميدو بارون، وتم طرحها على حساب مجد القاسم بموقع يوتيوب في الساعات القليلة الماضية.

كلمات أغنية مجد القاسم

وتقول كلمات أغنية “كلام الحب”: “كل كلام الحب بيحلى في وصف عنيك.. حتى أغاني الحب اتغنت فيك.. لما تنطق اسمى حبيبي بيحلى كتير.. حتى ايديا بقت بتحب سلامي عليك، حبك خدني لدنيا جديدة وناسها هواك.. وإلى حلمته زمان بالحرف لقتيه معاك.. كل ما أحاول اشوفلك وصف يليق بعينك.. بسرح بالساعتين ولا بلقه كلام يا ملاك”.

ألبوم مجد القاسم الجديد

ومن المقرر أن يطرح مج القاسم ألبوم جديد متنوع ما بين اللهجة السورية والمصرية والدرما والمقسوم والديو، وتعاون مجد في هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم صلاح عطية و سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

وطرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم عبر موقع الفيديوهات الشيهر يوتيوب أغنية جديدة باللهجة الشامية تحمل عنوان "أميرة بيتي" وهي من كلمات وألحان بهاء ابو فخر وتوزيع جعفر إسماعيل.