عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا من ملك البحرين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحرينى عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى والدولى، وتم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومى العربى،

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم كذلك بحث بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر والبحرين، حيث ثمّن العاهل البحرينى العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، فى إطار أواصر المودة والأخوة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر.

وقد أكد الرئيس من جانبه اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكدا استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة فى منطقتنا العربية، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية التى تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.