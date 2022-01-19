محافظ الجيزة للنواب: سنرسل تفاصيل التصالح بمخالفات البناء فى «سيديهات»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، ومحمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمرانى لمركزى العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.

وانتقد النواب تأخر اعتماد الحيز العمرانى لمركزى العياط والبدرشين، محذرين من أن ذلك يفاقم الأزمة لدى المواطنين.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة: "لا نسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية، لكننا يجب أن نوفر للمواطن البديل، موضحا أن غياب البديل يخنق المواطن حتى يلجأ لثغرات لتحقيق أهدافه".

وقال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الادارة المحلية: "طالبنا بتحديد 27 مخططا استراتيجيا فى مصر لتكون الأمور أكثر وضوحا لدى الجميع".

وتابع عضو مجلس النواب: "خلاف ذلك يعتبر تضييع للوقت، مشددا على ضرورة عقد لقاء يحضره وزيرى التنمية المحلية والإسكان لمناقشة هذا الأمر وإصدار توصيات أكثر وضوحا".